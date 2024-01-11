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الدبيبة يشكل لجنة عليا للاستعلام الوطني وتوثيق البيانات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 05:55 مساء
الدبيبة يشكل لجنة عليا للاستعلام الوطني وتوثيق البيانات
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة تشكيل لجنة عليا «للاستعلام الوطني وتوثيق البيانات حيال الملفات والقضايا التي تهم المواطن والحكومة بكل أشكالها» برئاسة مدير مركز الاتصال الحكومي، وفق قراره رقم «572» بشأن تشكيل لجنة عليا دائمة وتحديد مهامها، وفق نص القرار الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

تشكيل اللجنة
ونصت المادة الأولى من القرار على أن «تشكل لجنة عليا دائمة تسمى اللجنة العليا للاستطلاع الوطني برئاسة مدير عام مركز الاتصال الحكومي» وتضم في عضويتها ممثلين عن 10 جهات هي: رئيس الهيئة العامة للمعلومات (نائبا لرئيس اللجنة) وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاتصالات، ومدير عام الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة، ومندوب عن الأكاديمية الليبية، ومندوب عن مصلحة الإحصاء والتعداد، ومندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير إدارة الإنتاج والمحتوى الإعلامي والمنصات الرقمية بمركز الاتصال الحكومي، ونادرة محمد عون عن اللجنة الوزارية لدعم تنفيذ الانتخابات، وعمر مفتاح أبوطلاق عن شركة المدار الجديد، وسمية مصطفى اغني بمكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

مهام اللجنة
وحددت المادة الثانية 8 مهام للجنة التي ستكون معنية بالاستطلاع والاستعلام الوطني وتوثيق البيانات حيال الملفات والقضايا بجميع أشكالها التي تهم المواطن والحكومة والالتزام بالشفافية التامة وتتيح للأفراد المشاركة الاستطلاعات إلكترونية عبر منصة إلكترونية حكومية وتتولى القيام بالمهام التالية:
1- اقتراح المواضيع التي ستخضع للاستطلاع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية وغيرها والتي ستخضع للاستطلاع ومتابعة تنفيذها.
2- جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق وفقا للأسس والأساليب التقنية والعلمية.
3- متابعة تجميع البيانات وتحليلها بدقة، ومتابعة المنصات الرقمية كافة المعنية بنشر النتائج.
4- الإشراف على الحملة الإعلامية والتوعوية أثناء تنفيذ الاستطلاع.
5- إعداد دليل استرشادي للاستطلاع الوطني يتضمن الأسس الاسترشادية والمعايير والأساليب المنظمة لعملها بهدف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وبما يضمن دقة البيانات والمعلومات كافة.
6- تحديد مواعيد الجداول الزمنية لإجراء الاستطلاع.
7- اقتراح إشراك الجهات التي تعنى بالاستطلاع وتوثيق وتحليل ومتابعة البيانات لضمان تجميع البيانات اللازمة لنشر الوعي حيال الاستطلاع الوطني في البلاد.
8- أي مهام أخرى تسند إليها وفقا للنظم والتشريعات.

- الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة 2022
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ومنحت المادة الثالثة من القرار للجنة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة التصرفات التي تمكنها من القيام بهذه المهام وعلى الأخص ما يلي:
1- الاستعانة بالجهات العامة والتعاون مع المؤسسات العلمية.
2- الاستفادة من قواعد البيانات بالهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الإحصاء والتعداد.
3- الاستعانة بالمنظمات المحلية والدولية.
4- إقامة ندوات وورش عمل بالتنسيق مع الجهات المخصصة لإيضاح الغرض المنشأة من أجله ولتسهيل التعامل معها.
5- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتأدية ما أوكل إليها من مهام.

تشكيل لجان مصغرة من الخبراء
وأكدت المادة الرابعة من القرار على «تشكيل لجان مصغرة تضم خبراء وفنيين ذوي خبرة جيدة بالقضية أو الموضوع المراد الاستعلام الوطني عنه، بحيث تعمل تلك الفرق تحت الإشراف المباشر للجنة العليا بإشراك مدير إدارة الإنتاج والمحتوى الإعلامي والمنصات الرقمية بمركز الاتصال الحكومي، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة عدم التوسع في العدد لأعضاء اللجان المصغرة كما تتولى اللجنة العلية تسمية مقرر لتلك اللجان».

ونصت المادة الخامسة على أن «تصرف مكافأة مالية شهرية للجنة العليا المشكلة بالمادة رقم (1) من هذا القرار تحدد قيمتها بمبلغ (2000) دينار، يتم صرفها من قبل الشركة الليبية للبريد والمعلومات وتقنية المعلومات القابضة».

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