الحكومة المكلفة من «النواب» تبحث تطوير مكاتب الخدمة المدنية في توكرة والأبيار وسلوق

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخدمة المدنية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الدكتور محمود أبونعامة تطوير العمل في مكاتب الخدمة المدنية في توكرة والأبيار وسلوق.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء مع رئيس ديوان المنطقة الشرقية صالح كركرة ومديري تلك المكاتب للوقوف على الصعوبات التي تواجه سير عملها اليومي، والإعداد لخطة عمل الربع الأول من العام 2024، حسب بيان الحكومة المكلفة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

متابعة ملف فائض الملاكات الوظيفية

خلال الاجتماع، دعا كركرة إلى ضرورة متابعة ملف فائض الملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية الواقعة بدائرة اختصاص كل مكتب والعمل على إحالتها للوزارة.

بينما شدد أبونعامة على ضرورة تنفيذ تعليمات الحكومة المكلفة، ومتابعة احتياجات مكاتب الخدمة المدنية في المدن كافة.