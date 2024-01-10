  • Alwasat News
Atwasat

الحكومة المكلفة من «النواب» تبحث تطوير مكاتب الخدمة المدنية في توكرة والأبيار وسلوق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 12:59 مساء
الحكومة المكلفة من «النواب» تبحث تطوير مكاتب الخدمة المدنية في توكرة والأبيار وسلوق
اجتماع للحكومة المكلفة من مجلس النواب لمتابعة أوضاع مكاتب الخدمة المدنية في عدة مدن، 10 يناير 2024. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

بحث وزير الخدمة المدنية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الدكتور محمود أبونعامة تطوير العمل في مكاتب الخدمة المدنية في توكرة والأبيار وسلوق.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء مع رئيس ديوان المنطقة الشرقية صالح كركرة ومديري تلك المكاتب للوقوف على الصعوبات التي تواجه سير عملها اليومي، والإعداد لخطة عمل الربع الأول من العام 2024، حسب بيان الحكومة المكلفة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

متابعة ملف فائض الملاكات الوظيفية
خلال الاجتماع، دعا كركرة إلى ضرورة متابعة ملف فائض الملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية الواقعة بدائرة اختصاص كل مكتب والعمل على إحالتها للوزارة.

بينما شدد أبونعامة على ضرورة تنفيذ تعليمات الحكومة المكلفة، ومتابعة احتياجات مكاتب الخدمة المدنية في المدن كافة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023

«اقتصاد بلس»: بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023
«تحقيقات»: الخمس تختنق

«تحقيقات»: الخمس تختنق
وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة

وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا

أضرار تناول الجبن المعالج حراريا
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (1)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (1)
هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»

هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»
الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة

الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة
شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟
شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟
منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة

منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة
«النواب» يقر قانون السحر والشعوذة ويعدل «العفو العام» ويدعو الكبير إلى إحاطة (فيديو)

«النواب» يقر قانون السحر والشعوذة ويعدل «العفو العام» ويدعو الكبير إلى إحاطة ...
كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة

كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي
جينيفر جافيتو تعلق على ترشيحها سفيرة أميركية لدى ليبيا

جينيفر جافيتو تعلق على ترشيحها سفيرة أميركية لدى ليبيا
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة ...
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين

الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
الحكومة المكلفة من «النواب» تبحث توفير المياه للمرج
الحكومة المكلفة من «النواب» تبحث توفير المياه للمرج
حكومة حماد توقع اتفاق تعاون لتحسين سلالات الخيل
حكومة حماد توقع اتفاق تعاون لتحسين سلالات الخيل
ضبط شخص بحوزته 223 قرصا مخدرا في مشروع الهضبة
ضبط شخص بحوزته 223 قرصا مخدرا في مشروع الهضبة
الحكومة المكلفة من «النواب» تبحث تطوير مكاتب الخدمة المدنية في توكرة والأبيار وسلوق
الحكومة المكلفة من «النواب» تبحث تطوير مكاتب الخدمة المدنية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
المزيد
ارتفاع سعر صرف اليورو واستقرار الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر صرف اليورو واستقرار الدولار أمام الدينار الليبي ......
الدبيبة يوجه بإطلاق حملات للكشف المبكر ضمن برنامج توطين علاج الأورام
الدبيبة يوجه بإطلاق حملات للكشف المبكر ضمن برنامج توطين علاج......
«الرقابة الإدارية» تقرر وقف القائم بأعمال السفارة الليبية ومساعد مدير مكتب «الدعوة الإسلامية» في النيجر
«الرقابة الإدارية» تقرر وقف القائم بأعمال السفارة الليبية ......
الحكومة المكلفة من «النواب» تبحث تطوير مكاتب الخدمة المدنية في توكرة والأبيار وسلوق
الحكومة المكلفة من «النواب» تبحث تطوير مكاتب الخدمة المدنية ......
ضبط شخص بحوزته 223 قرصا مخدرا في مشروع الهضبة
ضبط شخص بحوزته 223 قرصا مخدرا في مشروع الهضبة...
المزيد