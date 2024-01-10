بدء المرحلة الخامسة لفتح مسارات طريق 20 رمضان بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت شركة الخدمات العامة بطرابلس المرحلة الخامسة لأعمال الإزالة وفتح المسارات لطريق 20 رمضان من كوبري سوق الجمعة إلى كوبري منطقة عرادة.

وأكدت الشركة البدء في المرحلة الخامسة حسب المخطط العام المعتمد، وذلك بالتعاون مع مركز الحرس البلدي التابع للشركة والشرطة القضائية.

- بدء المرحلة الرابعة لفتح مسارات طريق 20 رمضان في طرابلس

وفي 11 نوفمبر الماضي، بدأت شركة الخدمات العامة المرحلة الرابعة لفتح مسارات طريق 20 رمضان من الكوبري السريع إلى كوبري منطقة عرادة.

جانب من تنفيذ المرحلة الخامسة لأعمال الإزالة وفتح المسارات بطريق 20 رمضان في طرابلس. (شركة الخدمات العامة)

جانب من تنفيذ المرحلة الخامسة لأعمال الإزالة وفتح المسارات بطريق 20 رمضان في طرابلس. (شركة الخدمات العامة)

جانب من تنفيذ المرحلة الخامسة لأعمال الإزالة وفتح المسارات بطريق 20 رمضان في طرابلس. (شركة الخدمات العامة)

جانب من تنفيذ المرحلة الخامسة لأعمال الإزالة وفتح المسارات بطريق 20 رمضان في طرابلس. (شركة الخدمات العامة)