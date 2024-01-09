حكومة حماد تبحث إصلاح الإطار القانوني لـ«اللامركزية» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب ورشة عمل حول إصلاح الإطار القانوني للامركزية في ليبيا، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، وعدد من أصحاب المصلحة والمسؤولين الحكوميين والخبراء لمناقشة تنظيم مستويات السلطة المحلية واختصاصاتها.

وأكد وزير الحكم المحلي سامي الضاوي دعم الحكومة لهذه اللقاءات العلمية والقانونية، بما يضمن تطوير التشريعات، لافتًا إلى أن الوزارة ستكون داعمة لأي مخرجات ستتمخض عنها النقاشات، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- حماد يؤكد ضرورة تفعيل اللامركزية بالبلديات المحلية

وأوضحت الوزارة أن المناقشات التي جرت على مدار الجلسات من شأنها أن تضع الأساس لنظام حكم محلي شامل، وأن الأفكار المكتسبة من الورشة ستشكل السياسات المستقبلية.

جانب من ورشة عمل حول إصلاح الإطار القانوني للامركزية في ليبيا، الثلاثاء 9 يناير 2024 (حكومة حماد)

جانب من ورشة عمل حول إصلاح الإطار القانوني للامركزية في ليبيا، الثلاثاء 9 يناير 2024 (حكومة حماد)