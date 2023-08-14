حماد يؤكد ضرورة تفعيل اللامركزية بالبلديات المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم الإثنين، ضرورة تفعيل نظام اللامركزية، عبر نقل الاختصاصات إلى البلديات المحلية، معتبرًا أنها تمثل «الحل السليم في ليبيا».

جاء ذلك خلال لقاء جمع حماد بوزير الحكم المحلي، سامي الضاوي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه، بمقر ديوان رئاسة الوزراء، في بنغازي، وفق بيان المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

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وخلال اللقاء، بحث حماد احتياجات بلدية طبرق، وشدد على أن البلديات تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة باعتبارها على تواصل مباشر مع المواطنين، وأن الحل السليم في ليبيا هو تفعيل اللامركزية من خلال نقل الاختصاصات بالتنسيق المباشر مع وزارة الحكم المحلي، مستعرضا ملاحظات ديوان المحاسبة حول آليات صرف البلديات تحت إشراف وزارة الحكم المحلي.