أسامة حماد قلق من التوترات في طرابلس ويدعو لضبط النفس

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إنه «يتابع بقلق التطورات الحاصلة في العاصمة طرابلس، والأنباء عن التحشيدات المستمرة»، داعيًا لضبط النفس واللجوء إلى الحوار لحل القضايا كافة، في إشارة إلى تبعات احتجاز آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وكتب حماد في تغريدة على منصة «x» (تويتر سابقًا): «نتابع بقلق التطورات الحاصلة في العاصمة طرابلس وأنباء عن التحشيدات المستمرة من الأطراف كافة.. ندعو جميع الجهات الأمنية والعسكرية لضبط النفس واللجوء إلى الحوار لحل القضايا كافة، خوفًا على إراقة الدماء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة بالمدينة والحفاظ على السلم الأهلي».

- انتشار عناصر من الشرطة القضائية في جزيرتي القرقني وزويتة بعين زارة

- مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة

وفي وقت سابق اليوم، أفاد سكان من منطقة عين زارة جنوب شرق طرابلس، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بأنهم رصدوا انتشار عناصر من جهاز الشرطة القضائية في جزيرتي القرقني وزويتة بالمنطقة.

ولم يصدر عن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، ولا «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» التابع للمجلس الرئاسي، أي تصريح بشأن احتجاز العقيد محمود حمزة.

وتفيد مصادر من طرابلس بأن جهود تهدئة تجرى بين جهاز الردع واللواء 44 قتال من قبل بعض الأطراف لم يجر التأكد من هويتها.