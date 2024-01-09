عقيلة يطِّلع على الصعوبات التي تواجه هيئة مكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على سير العمل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واستعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة.

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي رئيس الهيئة اجديد معتوق اجديد، ومديري فروع الهيئة في مدن: زوارة والزنتان والزاوية ومصراتة والخمس وترهونة وبني وليد، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وفي لقاء لاحق، حث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، رئيس ووفد الهيئة على العمل الجاد لمكافحة الفساد بمؤسسات الدولة.

ثاني لقاء بين عقيلة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

ويعد هذا اللقاء الثاني بينهما في غضون ستة أشهر، إذ سبق أن ناقش عقيلة صالح مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة. واطلع، خلال اللقاء الذي عقد بينهما في مدينة القبة، على سير عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، والخطط والبرامج الموضوعة لتنظيم عملها وتطويره.

عقيلة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بنغازي، 9 يناير 2023. (مجلس النواب)

عقيلة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بنغازي، 9 يناير 2023. (مجلس النواب)