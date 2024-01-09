  • Alwasat News
Atwasat

ليبيا تسعى لتسجيل 21 موقعًا أثريًا لدى «يونسكو»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 01:53 صباحا
ليبيا تسعى لتسجيل 21 موقعًا أثريًا لدى «يونسكو»
حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف العمل على تسجيل 21 موقعًا أثريًا في اللائحة العالمية «اليونسكو».

جاء ذلك على هامش احتفالية بمناسبة تسليم شهادات تسجيل المواقع الـ21 على قائمة التراث في العالم الإسلامي «الإيسيسكو».

وقال المقريف لمنصة «حكومتنا»: «نعمل على تسجيل هذه المواقع في اللائحة العالمية يونسكو، عن طريق منظمة الإيسيسكو، وندعو لتشكيل لجان فنية وورش عمل لصون هذا التراث وحمايته».

وأكدت وزيرة الثقافة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مبروكة توغي خلال الاحتفالية أن ليبيا تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والثقافية و«من المهم أن تعمل كل المؤسسات الثقافية على إيجابيات حضارتنا وموروثنا الثقافي».

- ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

وجرى خلال الحفل تقديم عرض مفصل للمواقع المعتمدة كافة وتضمنت تسليم شهادات تسجيل المواقع المعتمدة للممثلين عنها ممن حضروا الحفل.

حضر الاحتفالية وزيرا التربية والتعليم، والسياحة والصناعات التّقليدية المكلّف، ورئيس جامعة طرابلس، وعدد من السفراء والممثلين عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، وممثلون عن المواقع التي جرى اعتمادها، والمهتمون بالتراث.

حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»

شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا

وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)

«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)
شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي

شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي
قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة

قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة
أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»

أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»
دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما

دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما
«في التسعين»: اتحاد كرة القدم يعترف بالخطأ.. فما هو؟

«في التسعين»: اتحاد كرة القدم يعترف بالخطأ.. فما هو؟
كاريكاتير حليم - بنغازي.. عاصمة الثقافة اللإسلامية

كاريكاتير حليم - بنغازي.. عاصمة الثقافة اللإسلامية
«في التسعين»: ما السر وراء تفوق كرة السلة الليبية؟

«في التسعين»: ما السر وراء تفوق كرة السلة الليبية؟
«مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية

«مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية
«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»

«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»
الترتيب لعقد ملتقى تجاري ليبي - مصري

الترتيب لعقد ملتقى تجاري ليبي - مصري
دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل

دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل
كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح

كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح
«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي

«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حملة أمنية لضبط السيارات المخالفة في البيضاء
حملة أمنية لضبط السيارات المخالفة في البيضاء
بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة أميركية فوق العادة في ليبيا
بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة أميركية فوق العادة في ليبيا
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
مواطنة ليبية عالقة في غزة تُناشد إخراجها مع أولادها (فيديو)
مواطنة ليبية عالقة في غزة تُناشد إخراجها مع أولادها (فيديو)
تكالة يخاطب عقيلة مجددًا برفض «القرارات الفردية» الصادرة عن مجلس النواب
تكالة يخاطب عقيلة مجددًا برفض «القرارات الفردية» الصادرة عن مجلس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
المزيد
ليبيا تسعى لتسجيل 21 موقعًا أثريًا لدى «يونسكو»
ليبيا تسعى لتسجيل 21 موقعًا أثريًا لدى «يونسكو»...
رصد أكثر من 45 ألف ازدواج وظيفي خلال 2023
رصد أكثر من 45 ألف ازدواج وظيفي خلال 2023...
شاهد في برنامج «فلوسنا»: استقطاب حاد بشأن صفقة حقل الحمادة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: استقطاب حاد بشأن صفقة حقل الحمادة...
تكالة يخاطب عقيلة مجددًا برفض «القرارات الفردية» الصادرة عن مجلس النواب
تكالة يخاطب عقيلة مجددًا برفض «القرارات الفردية» الصادرة عن ......
مواطنة ليبية عالقة في غزة تُناشد إخراجها مع أولادها (فيديو)
مواطنة ليبية عالقة في غزة تُناشد إخراجها مع أولادها (فيديو)...
المزيد