ليبيا تسعى لتسجيل 21 موقعًا أثريًا لدى «يونسكو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف العمل على تسجيل 21 موقعًا أثريًا في اللائحة العالمية «اليونسكو».

جاء ذلك على هامش احتفالية بمناسبة تسليم شهادات تسجيل المواقع الـ21 على قائمة التراث في العالم الإسلامي «الإيسيسكو».

وقال المقريف لمنصة «حكومتنا»: «نعمل على تسجيل هذه المواقع في اللائحة العالمية يونسكو، عن طريق منظمة الإيسيسكو، وندعو لتشكيل لجان فنية وورش عمل لصون هذا التراث وحمايته».

وأكدت وزيرة الثقافة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مبروكة توغي خلال الاحتفالية أن ليبيا تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والثقافية و«من المهم أن تعمل كل المؤسسات الثقافية على إيجابيات حضارتنا وموروثنا الثقافي».

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وجرى خلال الحفل تقديم عرض مفصل للمواقع المعتمدة كافة وتضمنت تسليم شهادات تسجيل المواقع المعتمدة للممثلين عنها ممن حضروا الحفل.

حضر الاحتفالية وزيرا التربية والتعليم، والسياحة والصناعات التّقليدية المكلّف، ورئيس جامعة طرابلس، وعدد من السفراء والممثلين عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، وممثلون عن المواقع التي جرى اعتمادها، والمهتمون بالتراث.

حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تقيم حفلا بمناسبة تسجيل 21 موقعًا أثريًا في «الإيسيسكو»، الإثنين 8 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)