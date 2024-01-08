بيانات «المركزي»: 27.4% زيادة في الإنفاق على المرتبات خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مصرف ليبيا المركزي من الاستمرار على الوتيرة نفسها للإنفاق العام، مع تفاقم العجز في إيرادات النقد الأجنبي لتغطية الطلب المتزايد عليه، ما سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، واحتياطات المصرف والاستدامة المالية للدولة، ويزيد من الضغوط على سعر الصرف.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف أمس الأحد، ارتفاعا ملحوظا في الإنفاق على المرتبات خلال العام الماضي، حيث بلغت 60 مليار دينار بزيادة 27.4% عن العام الماضي، حين خصص للبند نفسه 47.1 مليار دينار.

ارتفاع استخدام النقد الأجنبي

وارتفع استخدام النقد الأجنبي مسجلا 21 مليار دولار بنسبة 31.2% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه 16 مليار دولار فقط، ونبه المصرف إلى تدني إيرادات الجمارك الموردة إليه نسبةً إلى استخدامات المصارف من النقد الأجنبي، إذ بلغت النسبة 0.3% فقط من إجمالي الإيرادات وفق البيانات.

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كما كشفت بيانات المصرف تعلية مبلغ 10 مليارات دينار من الباب الثالث (التنمية) حتى تجرى المراجعة، إضافة إلى توزيع مبلغ 106 مليارات دينار لفروع المصارف التجارية في جميع المدن خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضيين.