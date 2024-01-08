الكبير يبحث مع السفير الإيطالي التعاون في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع السفير الإيطالي، جيانلوكا البيرني، أوجه التعاون بين البلدين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بها.

واستقبل الكبير السفير الإيطالي، أمس الأحد، في مقر مكتبه، بحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة ومنذوب الشرطة المالية الإيطالية، ومديري وحدة المعلومات المالية الليبية ووحدة الإمتثال بمصرف ليبيا المركزي، كما أوردت الصفحة الرسمية للمصرف المركزي عبر منصة «فيسبوك».

كما ركز النقاش على إمكانية الإستفادة من خبـرات الجانب الإيطالي في تطوير ودعم القدرات بمصرف ليبيا بالتعاون مع أكاديمية الشرطة المالية الإيطالية.

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المركزي يصدر بيانات الإنفاق للعام 2023

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر، أمس الأحد، البيانات الخاصة بالإيرادات والنفقات للعام 2023، حيث أظهرت البيانات أن إجمالي الإنفاق خلال العام 2023 بلغ 122.7 مليار دينار، يشمل المرتبات والنفقات التسييرية والتنمية والدعم والترتيبات المالية الخاصة بكل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.

كما أظهرت البيانات أن الإيرادات النفطية خلال العام الماضي بلغت 121.7 مليار دينار، بما يمثل 96.6% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 125.9 مليار دينار.