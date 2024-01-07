شاهد في «اقتصاد بلس»: مصر ترفع رسوم دخول الليبيين إلى أراضيها برًا

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على شكاوى عدد من أهالي طبرق بشأن قرار السلطات المصرية رفع الرسوم المفروضة على الليبيين القاصدين أراضيها عبر منفذ السلوم البري إلى 200 دولار.

وطالب أهالي طبرق الجهات المسؤولة في ليبيا بضرورة النظر في الموضوع، وإعادة تفعيل اتفاقات التنقل بين البلدين والموقعة مطلع العام 1990.

حفتر: نساعد في بناء مستقبل زاهر لبنغازي بإعمار البنية التحتية

وتطرق البرنامج إلى تصريحات قائد «قوات القيادة العامة» المشير خليفة حفتر خلال حفل «إعمار بنغازي»، حيث قال إن القيادة تساعد على «بناء مستقبل زاهر لبنغازي استنادًا إلى استراتيچية تعتمد على إعمار البنية التحتية والخارطة العمرانية».

ضبط وكر لتزييف الأدوية في طبرق

وأشار البرنامج إلى إعلان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مداهمة وكر يشتبه في أنه مصنع لصناعة وتزوير أدوية ذات علامات تجارية عالمية باستخدام مكونات بدائية في طبرق.

وحسب بيان صادر عن المركز، فقد كان المفاجئ وجود أدوية مزيفة لأمراض السكري، والبنادول، وأدوية نزلات البرد والرشح، والصرع، وأدوية مخدرة شبه ممنوعة التداول.

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