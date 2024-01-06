«مكافحة الأمراض» يعدد أهمية التطعیمات في منع انتشار الأوبئة المعدیة والحفاظ على الصحة

القاهرة - بوابة الوسط

شدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، على أهمية التطعیمات في منع انتشار الأمراض المعدیة والحفاظ على الصحة والسلامة، مضيفا أن التطعيمات لیست مسؤولیة فردیة فقط، بل «ھي واجب إنساني اتجاه مجتمعنا».

وعدد المركز، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، أھمیة التطعیمات في منع انتشار الأمراض وحمایة الصحة الفردية وصحة المجتمع بأكمله، وأهمها أنها تلعب دورًا هامًا في حماية فئات الضعف مثل الأطفال الرضع وكبار السن والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف.

الوقاية من الأمراض المميتة والقاتلة

كما أن التطعيمات تساهم في الوقاية من الأمراض المميتة والقاتلة مثل الحصبة والشلل الدماغي والتهاب الكبد والإنفلونزا، وفق المركز، مشيرا إلى أنه «عندما يتم تطعيم نسبة كبيرة من السكان يتم تقليل انتشار الأمراض».

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ولفت إلى أن التطعيمات تعزز الجهاز المناعي وتجعله أكثر قدرة على محاربة العدوى والتصدي للمسببات المرضية، كما تقلل من الحالات المرضية والمستشفيات والعبء على النظام الصحي بشكل عام.