في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

القاهرة - بوابة الوسط

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدة نصائح بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الفيروسي، وذلك للوقاية من المرض.

وقال المركز في بيان الجمعة، إن طرق الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي تختلف بحسب نوع الفيروس، ولكن هناك بعض الإجراءات العامة التي يمكن اتباعها للوقاية من جميع أنواع التهاب الكبد الفيروسي.

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وبحسب البيان، تشمل هذه الإجراءات:

1 أخذ اللقاح ضد التهاب الكبد الفيروسي «ب»

2 غسل اليدين بانتظام.

3 تجنب مشاركة الأشياء الشخصية مثل فرشاة الأسنان وأدوات الحلاقة.

4 تجنب نقل الدم من مصدر غير موثوق.

5 تجنب السلوكيات الخطرة مثل ممارسة الجنس الغير آمن واستخدام المخدرات بالحقن.

6 تأكد من غسل الفواكه والخضروات جيدا

7 تجنب تناول المأكولات البحرية «نية»