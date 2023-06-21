«التطعيم حماية».. حملة لتعزيز معدلات التلقيح في 8 بلديات ليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة بعنوان «التطعيم حماية»، بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واستهدفت تعزيز معدلات التلقيح في ثماني بلديات تشهد معدلات منخفضة في أخذ لقاح كوفيد-19.

ووصلت الحملة، بحسب منشور لـ«يونيسف» على «فيسبوك»، إلى ما يقرب من 70 ألفًا و915 شخصًا من خلال التوعية المباشرة والنشرات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه سلطات البلدية وقادة المجتمع والمؤثرين.

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كما وزعت الحملة 39 ألفًا و650 مادة تثقيفية حول التطعيم، ودربت 78 من الناشطين الاجتماعيين والمشرفين والمسؤولين عن التواصل بشأن المخاطر، بالإضافة إلى إقامة خيام التوعية في 41 موقعًا تعزز الحوار وتوفر إجابات دقيقة على الأسئلة.

جانب من حملة «التطعيم حماية» (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)

جانب من حملة «التطعيم حماية» (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)