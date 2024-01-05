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«الأرصاد» يحذر من رياح مثيرة للأتربة على الشمال الغربي غدا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 01:09 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح مثيرة للأتربة على الشمال الغربي غدا
عاصفة رملية على طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على مناطق الشمال الغربي غدا السبت، تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلومترا في الساعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانا.

وقال المركز في تنبيه جوي اليوم الجمعة إن مناطق الشمال الغربي ستتعرض إلى تقلبات جوية مع رياح نشطة السرعة إلى قوية، مصحوبة بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن هذه التقلبات ستؤدي إلى اضطراب حالة البحر على معظم الساحل ليصل ارتفاع الموج إلى أربعة أمتار، داعيا أصحاب الأمراض التنفسية والبحارة إلى أخذ الحيطة والحذر.

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