شاهد في «هنا ليبيا»: أزمة الوقود تعود للجفرة مجددا

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على أزمة الوقود التي عادت مجددا إلى بلدية الجفرة بالتزامن مع انطلاق الامتحانات الطلابية، على الرغم من الوعود الحكومية المتكررة بالقضاء على هذه الأزمة.

سكان منطقة سيدي نوح يطالبون بمشاريع تنموية

وتطرق البرنامج إلى معاناة سكان منطقة سيدي نوح، التابعة لبلدية الساحل الجبل، قلة المشاريع التنموية وأبسط مقومات الحياة. كما واجهوا عدة دعوات إلى الحكومة للاهتمام بالمنطقة في ظل انعدام الخدمات.

وقفة احتجاجية لطلاب جامعة مصراتة

نظم طلاب جامعة مصراتة وقفة احتجاجية على الأوضاع السيئة التي تمر بها الجامعة، مطالبين بتغيير مجلس إدارة الجامعة ومجلسها العلمي، وتحسين جودة العملية التعليمية، والالتزام باللوائح والقوانين المتعلقة بالجامعة.

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