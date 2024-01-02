شاهد في «وسط الخبر»: ماذا حدث في منزل الصادق الغرياني؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، كواليس الاجتماع الذي عقد بمنزل المفتي السابق الصادق الغرياني، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

الاجتماع الذي شهد توجيه اتهامات لحكومة الدبيبة بإهدار المال العام، تضاربت الأنباء حول نتائج الاجتماع الذي لم يفضي إلى شيء في مجمله، حسب مصادر مختلفة، لكنه شهد مواجهة بين الأطراف الثلاثة.

وبعد تقرير ديوان المحاسبة الأخير الذي رصد تجاوزات لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فقد اشترط الصديق الكبير في بيت المفتي موافقة مجلس النواب على تسييل أية مبالغ مالية للحكومة مع رفضه الصرف إلا لميزانية واحدة معتمدة تراعي ترشيد الإنفاق الاستهلاكي.

وبحث الاجتماع إمكانية نقل بعض المقار الوزارية والهيئات إلى تاجوراء لإخراجها من سلطة بعض الجهات الأمنية المسؤولة عن المناطق الموجودة بها المراكز حاليا، ما يعتبر تطور لافتا حول تدخل المفتي في عمل الحكومة وتوجهيها، كما يقول البعض، فما دلالة ذلك الآن؟ وهو ما ناقشه البرنامج مع كل من: الكاتب الصحفي رمضان معيتيق، والكاتب والباحث السياسي فوزي الحداد، والمحلل السياسي محمود الرملي.

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