  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «وسط الخبر»: ماذا حدث في منزل الصادق الغرياني؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 11:51 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا حدث في منزل الصادق الغرياني؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، الثلاثاء 2 يناير 2024
alwasat radio

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، كواليس الاجتماع الذي عقد بمنزل المفتي السابق الصادق الغرياني، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

الاجتماع الذي شهد توجيه اتهامات لحكومة الدبيبة بإهدار المال العام، تضاربت الأنباء حول نتائج الاجتماع الذي لم يفضي إلى شيء في مجمله، حسب مصادر مختلفة، لكنه شهد مواجهة بين الأطراف الثلاثة.

وبعد تقرير ديوان المحاسبة الأخير الذي رصد تجاوزات لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فقد اشترط الصديق الكبير في بيت المفتي موافقة مجلس النواب على تسييل أية مبالغ مالية للحكومة مع رفضه الصرف إلا لميزانية واحدة معتمدة تراعي ترشيد الإنفاق الاستهلاكي.

وبحث الاجتماع إمكانية نقل بعض المقار الوزارية والهيئات إلى تاجوراء لإخراجها من سلطة بعض الجهات الأمنية المسؤولة عن المناطق الموجودة بها المراكز حاليا، ما يعتبر تطور لافتا حول تدخل المفتي في عمل الحكومة وتوجهيها، كما يقول البعض، فما دلالة ذلك الآن؟ وهو ما ناقشه البرنامج مع كل من: الكاتب الصحفي رمضان معيتيق، والكاتب والباحث السياسي فوزي الحداد، والمحلل السياسي محمود الرملي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين
انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)

انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)
منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا

منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة

«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023

رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «اقتصاد بلس»: استرداد طائرات ليبية من ماليزيا والبرتغال وأميركا
شاهد في «اقتصاد بلس»: استرداد طائرات ليبية من ماليزيا والبرتغال ...
شاهد في «هنا ليبيا»: حملات تفتيشية جديدة للحرس البلدي
شاهد في «هنا ليبيا»: حملات تفتيشية جديدة للحرس البلدي
عمومية «التكافل الاجتماعي» تناقش مقترحات لزيادة إيرادات الصندوق
عمومية «التكافل الاجتماعي» تناقش مقترحات لزيادة إيرادات الصندوق
أبوشحمة: الساسة هم من يعرقل خروج المرتزقة من ليبيا
أبوشحمة: الساسة هم من يعرقل خروج المرتزقة من ليبيا
نادية عمران تتهم مجلسي النواب والدولة بعرقلة «أي تغيير ديمقراطي» في ليبيا
نادية عمران تتهم مجلسي النواب والدولة بعرقلة «أي تغيير ديمقراطي» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا حدث في منزل الصادق الغرياني؟
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا حدث في منزل الصادق الغرياني؟...
محتجون يغلقون حقل الشرارة النفطي (فيديو)
محتجون يغلقون حقل الشرارة النفطي (فيديو)...
النائب عبدالمنعم العرفي ينتقد فتح النقاش حول المناصب السيادية في هذه المرحلة
النائب عبدالمنعم العرفي ينتقد فتح النقاش حول المناصب ......
نادية عمران تتهم مجلسي النواب والدولة بعرقلة «أي تغيير ديمقراطي» في ليبيا
نادية عمران تتهم مجلسي النواب والدولة بعرقلة «أي تغيير ......
أبوشحمة: الساسة هم من يعرقل خروج المرتزقة من ليبيا
أبوشحمة: الساسة هم من يعرقل خروج المرتزقة من ليبيا...
المزيد