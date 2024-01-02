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أبوشحمة: الساسة هم من يعرقل خروج المرتزقة من ليبيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي الثلاثاء 02 يناير 2024, 09:40 مساء
أبوشحمة: الساسة هم من يعرقل خروج المرتزقة من ليبيا
رئيس اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية اللواء أحمد أبوشحمة. (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهم رئيس اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، اللواء أحمد أبوشحمة، الساسة الليبيين بعرقلة خروج المرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى أن كل طرف يتمسك «بمرتزقته».

وقال أبوشحمة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن «المرتزقة متواجدون وكل طرف متمسك بمرتزقته.. والساسة هم من يعرقل خروجهم» من ليبيا، موضحًا أن لدى لجنة «5+5» والأمم المتحدة «خطة منذ عامين، لخروج المرتزقة، ولكن التعثُّر السياسي وعدم الاتفاق بين الأطراف السياسية هو سبب تأخير هذا الملف».

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ملف المرتزقة لن يتقدم إلا بعد الانتخابات
وأضاف أبوشحمة، أن ملف المرتزقة «لن يتقدم إلا بعد إجراء الانتخابات واختيار رئيس واحد لليبيا، وقائد أعلى ورئيس أركان موحد، للمساعدة في إخراج المرتزقة»، لافتًا إلى أن الحدود الليبية «لن تؤمَّن إلا بعد توحيد المؤسسة العسكرية، ويكون هناك وزير دفاع واحد في ليبيا».

وأشار أبوشحمة إلى أنه «لا توجد ثقة كاملة بين الأطراف، فيما يخص الاتفاقات العسكرية بين شرق وغرب ليبيا»، مؤكدًا أنه خلال الاجتماعات السابقة جرى «الاتفاق على تشكيل قوة موحدة لتأمين الجنوب الليبي، لكن حتى الآن لم تتخذ خطوة إيجابية بالخصوص، ولا تزال هناك اختراقات على الحدود، ولم يجر تأمينها بشكل كامل حتى الآن».

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