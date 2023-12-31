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39 شركة مصرية تشارك في النسخة الخامسة لـ«معرض ليبيا فوود»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 02:26 مساء
39 شركة مصرية تشارك في النسخة الخامسة لـ«معرض ليبيا فوود»
جانب من افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ليبيا للغذاء بمعرض طرابلس الدولي، الأحد 5 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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تشارك مصر في فعاليات النسخة الخامسة من معرض ليبيا فوود الدولي، الذي يقام في طرابلس، من خلال جناح يضم 39 شركة مصرية، في الفترة من 28 إلى 30 يناير المقبل.

وأكد رئيس الشركة الدولية للمعارض المنظمة لمعرض ليبيا فوود، هيثم محمد قرواش، في تصريحات خلال مؤتمر للإعلان عن تفاصيل المعرض بحضور ممثلي الشركات المصرية، أن مصر تتمتع بقطاع غذائي وزراعي قوي، و«نحن واثقون من أن هذا المعرض سيمنح الشركات المصرية فرصًا جديدة لتعزيز وجودها في الأسواق الليبية».

من جانبه شدد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية في ليبيا، المهندس محمد الرعيض، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وليبيا علي كافة المستويات خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلي عمق التعاون التاريخي بين الجانبين

وأوضح أن الشركات الليبية تفضل التعامل مع الكيانات والشركات المصرية، والتي تحظى بكل ترحيب من كافة المستويات بالسوق الليبية.

من جانبه قال رئيس شركة إكسبو جروب لتنظيم المعارض، المنظمة للجناح المصري، المهندس أشرف عبد الرحيم، إن مشاركة مصر بجناح كبير يضم 39 شركة في معرض ليبيا فوود الدولي بطرابلس تعكس التزامنا القوي بتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا، بحسب جريدة «المال» المصرية.

وأضاف عبد الرحيم، أن منتجات الشركات المصرية تلاقي استحسانًا كبيرًا في السوق الليبية، موضحا أن عدد الشركات في معرض العام الماضي كان 24 شركة، وارتفع خلال النسخة الجديدة إلى نحو 39 شركة كما توجد شركات أخرى على قائمة الانتظار «نعمل علي توفير مساحات لها بالمعرض».

زيادة الوعي بالعلامات التجارية المصرية في السوق الليبية
وتابع أن هذه المشاركة ستعمل علي زيادة الوعي بالعلامات التجارية المصرية في السوق الليبية، بما يعمل على تعزيز التعاون التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين.

وتوقع عبد الرحيم أن يجذب الجناح المصري آلاف الزوار والمهتمين بمجال الغذاء والتعبئة والتغليف، حيث بلغ عدد زوار المعرض العام الماضي 14 ألف زائر.

- 194 شركة تشارك في معرض ليبيا للغذاء بطرابلس

وقالت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، سارة إبراهيم، إن السوق الليبية من أهم الأسواق بالنسبة لصادرات التعبئة والتغليف، ونحرص علي توسيع صادراتنا لها خلال المرحلة الراهنة، موضحة أن المجلس حريص علي المشاركة في معرض ليبيا فوود الدولي من أجل التعريف بالمنتجات وإبرام اتفاقيات وعقود تصدير.

وقالت نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، هبة سهيل، إن المجلس حريص على التواجد بقوة في المعارض بالأسواق الإفريقية، ومنها ليبيا من أجل تحقيق طفرة في صادرات الصناعات الغذائية.

وأشارت إلى أهمية تعزيز العلاقات والتعاون مع الجانب الليبي والاستفادة من المزايا النسبية، والتي على رأسها القرب الجغرافي.

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