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194 شركة تشارك في معرض ليبيا للغذاء بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 12:04 صباحا
194 شركة تشارك في معرض ليبيا للغذاء بطرابلس
افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ليبيا للغذاء بمعرض طرابلس الدولي، الأحد 5 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دروته الرابعة، بمعرض طرابلس الدولي، بمشاركة 194 شركة دولية ومحلية.

وشارك في الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وسفيرا تونس وتركيا، والملحق التجاري بالسفارة الإيطالية، وعدد من رجال الأعمال ورئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة، وغرفة التجارة طرابلس، والمدير العام للهيئة العامة للمعرض طرابلس الدولي، وغرفة التجارة صفاقس، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

- الدبيبة يفتتح معرض ليبيا للغذاء ويؤكد على زيادة حجم التبادل التجاري مع تونس

ويضم المعرض، الذي تنظمه الشركة الدولية لتنظيم المعارض، أكثر من 80 شركة دولية، بينها شركات من الجزائر والمغرب وإيطاليا وتركيا وتونس وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر والإمارات، بالإضافة إلى حوالي 114 شركة محلية متخصصة في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وتجهيز المقاهي والمطاعم.

كما يشارك في المعرض، الذي يستمر من 5 إلى 8 مارس الجاري، العديد من الشركات المصنعة والمستوردة للغذاء محليًا ودوليًا، بهدف دعم الاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية وتأمين الأمن الغذائي، لاستقرار الأسعار.

افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ليبيا للغذاء بمعرض طرابلس الدولي، الأحد 5 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ليبيا للغذاء بمعرض طرابلس الدولي، الأحد 5 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ليبيا للغذاء بمعرض طرابلس الدولي، الأحد 5 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ليبيا للغذاء بمعرض طرابلس الدولي، الأحد 5 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ليبيا للغذاء بمعرض طرابلس الدولي، الأحد 5 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ليبيا للغذاء بمعرض طرابلس الدولي، الأحد 5 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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