مد كوابل كهرباء بشارع الجيش في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، مد كوابل بشارع الجيش في درنة لتحسين وضع الشبكة في المدينة.

ونفذت إدارة توزيع درنة كابلي ضغط منخفض من محطة الماجري وحتى صيدلية اكعيبيش مستهدفة منطقة المحية وحتى باطن بومنصور خلف مدرسة الزهراء المتغذية أساسًا من محطة الصحابة، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وخرجت محطة الصحابة عن الخدمة جراء الفيضانات المصاحبة للعاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في سبتمبر الماضي مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

من أعمال مد كوابل كهرباء في درنة، 30 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال مد كوابل كهرباء في درنة، 30 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال مد كوابل كهرباء في درنة، 30 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال مد كوابل كهرباء في درنة، 30 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)