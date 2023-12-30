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إنشاء جسر جديد للمشاة أمام جامعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 30 ديسمبر 2023, 06:23 مساء
إنشاء جسر جديد للمشاة أمام جامعة سرت
من أعمال التجهيز لمشروع جسر مشاة أمام جامعة سرت (بلدية سرت)
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بدأت أعمال إنشاء ثاني جسر للمشاة على الطريق الساحلي المزدوج أمام جامعة سرت، ويتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة شهور.

تنفد المشروع شركة «القلتا» المتخصصة بالجسور والمقاولات برعاية وإشراف بلدية سرت.  وينفذ المشروع ضمن عدد من الجسور المخصصة للمشاة يجرى إنشاؤها بتمويل ودعم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

جسرة المشاة يحل مشاكل للطلاب والسيارات 
ويؤدي الجسر إلى حل مشكلة كبيرة للمواطنين والسيارات وخاصة طلاب الجامعة والمدارس؛ فيما قام عميد بلدية سرت مختار المعداني رفقة مدير إدارة المشروعات بالبلدية بزيارة تفقدية إلى موقع جسر المشاة الواقع لمتابعة أعالمه.

 ويبلغ ارتفاع الجسر خمسة أمتار ونصف وطول 28 مترا وتنفذه إحدى الشركات المتخصصة ضمن ثلاثة جسور مشاة بالمدينة ومن المتوقع الانتهاء منه بعد ثلاثة شهور من تاريخ العمل والتنفيذ.

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ونفذت بلدية سرت أول جسر مشاة بالطريق المزدوج بجوار مدرسة سرت المركزية ومقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تم الانتهاء منه قبل شهرين.

مشاريع صيانة لطريق ومدارس وتوصيلات مياه 
وخلال العام الماضي شهدت المدينة صيانة 23 مدرسة تعليمية برعاية لجنة الإعمار بمجلس النواب.

وتنفد البلدية حاليا خطوط توصيل المياه بمحلة الغربيات طريق النبيلية وبمحلتي أبوهادي والأربعين. كما يجري حاليا صيانة فنادق المدينة وشمال أفريقيا مع تحقيق نسبة إنجاز متقدمة. كما نفدت خطوط الإنارة بالطرق الرئيسية بالمدينة.

من أعمال التجهيز لمشروع جسر مشاة أمام جامعة سرت (بلدية سرت)
من أعمال التجهيز لمشروع جسر مشاة أمام جامعة سرت (بلدية سرت)
من أعمال التجهيز لمشروع جسر مشاة أمام جامعة سرت (بلدية سرت)
من أعمال التجهيز لمشروع جسر مشاة أمام جامعة سرت (بلدية سرت)
من أعمال التجهيز لمشروع جسر مشاة أمام جامعة سرت (بلدية سرت)
من أعمال التجهيز لمشروع جسر مشاة أمام جامعة سرت (بلدية سرت)
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