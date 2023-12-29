جهاز الإسعاف: السيطرة على الحريق في المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ سيطرة فرق الدفاع المدني على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم الجمعة في مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس.

وأرسل الجهاز فرق إلى المكان، مشيرا إلى عدم تسجيل وقوع أي ضحايا، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

النيابة تحقق في الحادث

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لـ«بوابة الوسط» بأن النيابة العامة بدأت التحقيق في واقعة الحريق ومعاينة مبنى المصرف.

- حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس

وخلال محاولة إخماد الحريق، فصلت الشركة العامة للكهرباء التيار عن المحطة المغذية للمبنى، مع دفعها فرق فنية إلى المكان للتعامل مع أي طارئ.

السيطرة على الحريق في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، 29 ديسمبر 2023. (جهاز الإسعاف)

السيطرة على الحريق في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، 29 ديسمبر 2023. (جهاز الإسعاف)

السيطرة على الحريق في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، 29 ديسمبر 2023. (جهاز الإسعاف)

السيطرة على الحريق في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، 29 ديسمبر 2023. (جهاز الإسعاف)

الدخان يتصاعد من موقع اندلاع الحريق في مبنى المصرف، 29 ديسمبر 2023. (صورة من مقطع فيديو)