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بوجواري والقنصل السوداني يناقشان تنظيم عمل الجالية السودانية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 07:39 مساء
بوجواري والقنصل السوداني يناقشان تنظيم عمل الجالية السودانية في بنغازي
لقاء بوجواري مع قنصل عام السودان في بنغازي، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)
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التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر عمران بوجواري في مكتبه بمقر ديوان البلدية، صباح اليوم الثلاثاء، القنصل العام السوداني في مدينة بنغازي عبدالرحمن محمد رحمة الله.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء بوجواري مع القنصل السوداني جرى خلاله مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي من بينها تنظيم عمل الجالية السودانية في مدينة بنغازي.

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وأضافت البلدية أن القنصل السوداني في بنغازي عبدالرحمن محمد رحمة الله أشاد خلال اللقاء بحسن الاستقبال وتعاون البلدية مع القنصلية السودانية لما فيه خدمة المصلحة العامة.

لقاء بوجواري مع قنصل عام السودان في بنغازي، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)
لقاء بوجواري مع قنصل عام السودان في بنغازي، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)
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