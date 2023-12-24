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حكومة حماد تبحث معالجة ملف نازحي مرزق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 01:10 صباحا
حكومة حماد تبحث معالجة ملف نازحي مرزق
اجتماع وزيري الشؤون الاجتماعية والشؤون الأفريقية بحكومة حماد، 23 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
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بحث وزيران بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سبل التعاون لتوفير احتياجات أهالي مدينة مرزق ومعالجة قضية النازحين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وقالت الحكومة في بيان، إن وزيري الشؤون الاجتماعية المبروك غيث والشؤون الأفريقية المفوض عيسى عبدالمجيد التقيا لهذا الغرض يوم الخميس الماضي، إذ أعلن الأول تشكيل لجنة من الوزارتين والجهات ذات الصلة المباشرة لإرساء مصالحة اجتماعية في الجنوب.

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في حين أبدى وزير الشؤون الأفريقية استعداده للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتكثيف العمل المشترك من أجل المصالحة المجتمعية وإعادة نازحي مرزق إلى مدينتهم.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت حكومة حماد الشروع في إعادة إعمار مدينة مرزق، وقالت في بيان إن فرق الهندسة والصيانة وصلت إلى المدينة.

وأتي الإعلان في أعقاب لقاء حماد بأعضاء مجلس النواب عن مرزق ووزراء الحكومة عن المنطقة الجنوبية واجتماعه بالمجلس التسييري لبلدية مرزق، وإطلاعه على أوضاع المنطقة. 

اجتماع وزيري الشؤون الاجتماعية والشؤون الأفريقية بحكومة حماد، 23 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
اجتماع وزيري الشؤون الاجتماعية والشؤون الأفريقية بحكومة حماد، 23 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
اجتماع وزيري الشؤون الاجتماعية والشؤون الأفريقية بحكومة حماد، 23 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
اجتماع وزيري الشؤون الاجتماعية والشؤون الأفريقية بحكومة حماد، 23 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
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