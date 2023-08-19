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حكومة حماد تعلن بدء إعادة الإعمار في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 09:19 صباحا
حكومة حماد تعلن بدء إعادة الإعمار في مرزق
وصول الفرق الهندسية لبدء عمليات إعادة الإعمار في مرزق19 أغسطس2023 (حكومة حماد)
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، الشروع في إعادة إعمار مدينة مرزق جنوبي البلاد.

وقالت الحكومة في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة، إن فرق الهندسة والصيانة المكلفة من الحكومة وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى مدينة مزرق جنوبي البلاد لبدء عمليات إعادة الإعمار.

وأوضح البيان أن تلك الخطوة تعقب لقاء رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بأعضاء مجلس النواب عن منطقة مرزق جنوبي البلاد ووزراء الحكومة عن المنطقة الجنوبية واجتماعه بالمجلس التسييري لبلدية مرزق، وإطلاعه على أوضاع المنطقة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بها. 

وبحسب البيان باشرت الحكومة، عن طريق لجنة الإعمار وجهاز طارق بن زياد عمليات إعادة الإعمار بالمنطقة.

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حكومة حماد تخصص مبالغ مالية لإعادة إعمار الجنوب 
وفي التاسع من أغسطس الجاري، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد تخصيص مبالغ مالية لملف إعادة إعمار المنطقة الجنوبية، عقب لقاء جمعه بوزراء وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة، على أن تقوم لجنة مشكلة من الحكومة بالتوجه للمنطقة، على الفور.

نواب المنطقة الجنوبية يؤكدون ضرورة معالجة البنى التحتية
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، مشكلات المنطقة ورؤيتهم لكيفية معالجتها وحلها، وقد أكدوا ضرورة صيانة الطرق بين الجفرة وسبها، ومعالجة وإصلاح البنية التحتية للطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والاهتمام بالزراعة والصناعة وقطاع الصحة والمشروعات الصغرى والطاقة، وتفعيل المطارات في الجفرة وأوباري وتفعيل قرار إنشاء معهد للزراعة في الجنوب.

حكومة حماد تعلن بدء إعادة الإعمار في مرزق
وصول الفرق الهندسية لبدء عمليات إعادة الإعمار في مرزق19 أغسطس2023 (حكومة حماد)
وصول الفرق الهندسية لبدء عمليات إعادة الإعمار في مرزق19 أغسطس2023 (حكومة حماد)
وصول الفرق الهندسية لبدء عمليات إعادة الإعمار في مرزق19 أغسطس2023 (حكومة حماد)
وصول الفرق الهندسية لبدء عمليات إعادة الإعمار في مرزق19 أغسطس2023 (حكومة حماد)
وصول الفرق الهندسية لبدء عمليات إعادة الإعمار في مرزق19 أغسطس2023 (حكومة حماد)
وصول الفرق الهندسية لبدء عمليات إعادة الإعمار في مرزق19 أغسطس2023 (حكومة حماد)
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