«دومة» يبحث عودة النازحين والمهجرين من بلدية مرزق

القاهرة - بوابة الوسط

حث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، اليوم الإثنين، مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية مرزق، ملف المصالحة الوطنية وعودة النازحين والمهجرين من المدينة لديارهم، وذلك خلال اجتماع بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي

وتناول الاجتماع، سبل «جبر الضرر بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية

ومن جهته، دعا المجلس التسييري لبلدية مرزق، دومة لزيارة المدينة للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية

وفي ختام اللقاء، منح المجلس دومة درع العطاء والتميز؛ تقديرًا لجهوده في إرساء السلام والاستقرار والتنمية بالجنوب.