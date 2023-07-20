مندوبو أسر النازحين من مرزق والمناطق الشرقية يتسلمون صكوك بدل الإيجار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، أنها سلمت مندوبو أسر النازحين من منطقتي مرزق والمناطق الشرقية يوم الثلاثاء صكوك بدل الإيجار عن الأشهر الماضية من هذا العام، لتجري عملية تسليمها إلى مستحقيها كل حسب منطقته.

وقالت الوازرة إن ملف بدل الإيجار من الملفات التي أُنيط العمل بها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث قامت الوزارة بتنظيم قوائم الأسر ومراجعة القوائم وتصحيح الحسابات حتى تجري عملية الصرف بالشكل المطلوب، وتجهيز الصكوك عند إحالة المبالغ المخصصة من وزارة المالية.

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وتقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالمناسبة بالشكر إلى كافة الجهات ذات العلاقة ببدل إيجار النازحين والمهجرين.

تسليم صكوك بدل الإيجار لمندوبو أسر النازحين من مرزق والمناطق الشرقية، الثلاثاء 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

تسليم صكوك بدل الإيجار لمندوبو أسر النازحين من مرزق والمناطق الشرقية، الثلاثاء 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

تسليم صكوك بدل الإيجار لمندوبو أسر النازحين من مرزق والمناطق الشرقية، الثلاثاء 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)