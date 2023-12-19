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أعضاء «الأعلى للقضاء» يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المجلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 06:00 مساء
أعضاء «الأعلى للقضاء» يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المجلس
أداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
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أدى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، صباح اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس المستشار مفتاح محمد القوي، ونائب الرئيس النائب العام المستشار الصديق الصور.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء الذي أقره مجلس النواب الأربعاء الماضي.

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وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء عقد بعد ذلك، اجتماعه الخامس لسنة 2023، حيث استهله رئيس المجلس المستشار مفتاح القوي بالترحيب بأعضاء المجلس، مقدمًا الشكر لأعضاء المجلس السابقين وتمنى لهم التوفيق.

وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة بنود جدول الأعمال واتخاذ جملة من القرارات، ولم يعلن المجلس ماهية تلك القرارات المتخذة في اجتماعه اليوم.

أداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
أداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
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