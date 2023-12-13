البنك الدولي يسعى إلى توقيع اتفاقية استشارية مع حكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى مجموعة البنك الدولي إلى توقيع «اتفاقية الخدمات الاستشارية القابلة للسداد» مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والتي يهدف من خلالها «إلى تقديم الدعم والمساعدة لوزارة الصحة» الليبية، بحسب ما كشفته وزارة المالية.

واستقبل وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك في مكتبه بديوان الوزارة بطرابلس، صباح اليوم الأربعاء، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا هنرييتا فون كالتنبورن.

مناقشات المبروك وممثلة البنك الدولي

وقالت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المبروك استعرض خلال لقائه مع كالتنبورن سبل وآليات تعزير التعاون المشترك بين مجموعة البنك الدولي ومختلف مؤسسات وقطاعات الدولة الليبية، وناقشا عملية المسح وتقييم الأضرار التي ينفذها البنك الدولي بالمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

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كما تطرقت مناقشات المبروك والممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا إلى برنامج إصلاح المالية العامة الذي تتبعه وزارة المالية، من خلال استكمال الخطوات المهمة من تبويب باقي أبواب الميزانية العامة والمضي قدمًا في تنفيد حساب الخزانة الموحد.

اتفاقية الخدمات الاستشارية القابلة للسداد

وأضافت الوزارة أن «اللقاء اختُتم بالتباحث حول اتفاقية الخدمات الاستشارية القابلة للسداد، التي يسعي البنك الدولي بموجبها إلى تقديم الدعم والمساعدة لوزارة الصحة، لأجل تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى الليبيين في ربوع البلاد».

لقاء المبروك مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في ليبيا، الأربعاء 13 ديسمبر 2023. (وزارة المالية)