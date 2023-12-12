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المقريف يعلن تقييم المشروعات المشتركة مع «يونيسف»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 03:06 مساء
المقريف يعلن تقييم المشروعات المشتركة مع «يونيسف»
من لقاء المقريف مع مسؤولي مكتب «يونيسف» في ليبيا، 12 ديسمبر 2023. (وزارة التعليم)
alwasat radio

أكد وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف، اليوم الثلاثاء، أهمِّية تقييم الشراكة مع مُنظمة الأمم المتّحدة للطفولة (يونيسف) في قِطاع التّربية والتّعليم.

وأوضح المقريف في لقاء مع مسؤولين بالمكتب في ليبيا: «البرامج المثمرة التي أقِيمتْ لمصلحة العملية التّعليمية ستجنى ثمارها على المدى القصير والبعيد»، مؤكِّداً أن «الوزارة بصدد تقييم كل المشروعات مع نهاية العام الجاري»، حسب بيان صادر عن الوزارة.

برامج ليبيا مع «يونيسف»
وتضمّنت البرامج التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع المُنظمة «دعم سياسة وإستراتيجية التّعليم عن بُعد، والتّعليم الاِستدراكي كتعويض للفاقد التّعليمي، الذي جرى خلاله الوصول إلى 19517 تلميذا وطالبا»، حسب البيان.

ومن بين البرامج الأخرى: الإسهام في خطة الاِستجابة للبلديات المتضررة من السيول والفيضانات من خلال المنصة الإلكترونية التّعليمية «learning passport Libya»، ودعم المشروع الوطني للاندماج «لا فرق»، وتفعيل نظام معلومات إدارة التّعليم «open_EMIS».

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حضرت الاجتماع عن مكتب «يونيسف» في ليبيا خبيرة التّعليم بالمكتب أمل مركوس، وخبيرة التّعليم الدولي ليزي كريك، ومسؤولة التّعليم هائلة بن هلوم، ومديرة قسم التّعليم فينيسيا لي.

وأعربت ممثلة مكتب المُنظمة عن سعادتها لما أنجز مع وزارة التّربية والتّعليم من إقامة عدد من البرامج التي جرى خلالها الوصول إلى أكبر عدد من الطلاب، مضيفة أن الأولويات في قطاع التّعليم كثيرة، وأن اختيارها ليس بالأمر السهل، ومتناولة في حديثها جُهود المنظمة في دعم بلديات المنطقة الشرقية التي تعرّضت للسيول والفيضانات.

من لقاء المقريف مع مسؤولي مكتب «يونيسف» في ليبيا، 12 ديسمبر 2023. (وزارة التعليم)
من لقاء المقريف مع مسؤولي مكتب «يونيسف» في ليبيا، 12 ديسمبر 2023. (وزارة التعليم)
من لقاء المقريف مع مسؤولي مكتب «يونيسف» في ليبيا، 12 ديسمبر 2023. (وزارة التعليم)
من لقاء المقريف مع مسؤولي مكتب «يونيسف» في ليبيا، 12 ديسمبر 2023. (وزارة التعليم)
من لقاء المقريف مع مسؤولي مكتب «يونيسف» في ليبيا، 12 ديسمبر 2023. (وزارة التعليم)
من لقاء المقريف مع مسؤولي مكتب «يونيسف» في ليبيا، 12 ديسمبر 2023. (وزارة التعليم)
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