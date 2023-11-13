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«يونيسف»: 347 مليون طفل بجنوب آسيا معرضون للنقص الحاد في المياه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 02:29 مساء
«يونيسف»: 347 مليون طفل بجنوب آسيا معرضون للنقص الحاد في المياه
صورة نشرتها «يونيسف» لامرأة تجمع المياه القذرة في حقل أرز وتستخدمها الحيوانات بالقرب من قرية تسياتوسيكا بشرق مدغشقر، 11 يوليو 2023. (أ ف ب)
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في دراسة الإثنين إن «347 مليون طفل دون سن 18 عاما في جنوب آسيا يعانون نقصا حادا في المياه وهو أعلى عدد في أي منطقة في العالم وهو وضع تفاقم جراء تأثيرات تغير المناخ».

وقالت «يونيسف» في الدراسة التي نقلت عنها وكالة «فرانس برس» «إن تغير المناخ يحدث اضطرابات في أنماط الطقس وهطول الأمطار، مما يعطل إمكان توقع كميات المياه المتوافرة»، مشيرة إلى سوء نوعية المياه وندرة المياه وسوء إدارة مصادر المياه، مثل الإفراط في ضخ المياه الجوفية في حين يؤدي تغير المناخ إلى تقليل كمية المياه المتدفقة إليها.

وتضم هذه المنطقة التي تشمل ثمانية دول هي أفغانستان وبنغلادش وبوتان والهند ونيبال وجزر المالديف وباكستان وسريلانكا، أكثر من ربع أطفال العالم.

وتشير الوثيقة إلى أنه «عندما تجف آبار القرى، تتأثر المنازل والمراكز الصحية والمدارس جميعها، ومع صعوبة التنبؤ بالمناخ على نحو متزايد، من المتوقع أن تتفاقم ندرة المياه بالنسبة للأطفال في جنوب آسيا».

45 مليون طفل لم يحصلوا على مياه الشرب
وستدعو «يونيسف» القادة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب-28)المرتقب عقده في ديسمبر بدبي إلى «ضمان وجود كوكب صالح للعيش».

وقال مدير «يونيسف» في جنوب آسيا سانجاي ويجيسيكيرا «إن مياه الشرب هي حق أساسي من حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يحصل ملايين الأطفال هناك على ما يكفي للشرب في منطقة تعاني من الفيضانات والجفاف وغيرها من الظواهر المناخية القصوى المتزايدة جراء تغير المناخ».

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وافتقر 45 مليون طفل في العام الماضي إلى القدرة على الحصول على خدمات مياه الشرب الأساسية بجنوب آسيا، وهو أكبر عدد مقارنة بأي منطقة أخرى، لكن تقديرات «يونيسف» تشير إلى أن الخدمات تتوسع بسرعة ومن ثم يُتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى النصف بحلول العام 2030.

وأضافت الدراسة أن منطقة شرق وجنوب إفريقيا، تأتي بعد جنوب آسيا حيث يواجه 130 مليون طفل خطر النقص الحاد في المياه.

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