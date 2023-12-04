اتفاق بين «يونيسف» و«داخلية الوحدة الوطنية» لتعزيز حماية الأطفال الأحداث

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» اتفاقا مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال الليبيين.

وقالت المنظمة في بيان مساء أمس الأحد، إنه جرى توقيع خطة عمل مشتركة لتعزيز أنظمة حماية الطفل والعدالة للأحداث في ليبيا، تهدف إلى تحسين الخدمات.

دعم وحدات حماية الطفل والأسرة

وبموجب الاتفاق ستدعم «يونيسف» الوزارة فنيا لتنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها المشتركة، وتعزيز جودة وتنسيق خدمات الحماية للأطفال، لا سيما أولئك الذين في تماس مع القانون من خلال دعم وحدات حماية الطفل والأسرة بوزارة الداخلية.

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ووفقا للمنظمة الأممية تمثل هذه الخطة خطوة مهمة نحو إصلاح نظام العدالة للأحداث، وفق المعايير الدولية وبما يتماشى مع القانون الليبي، وتعزيز حماية الأطفال في ليبيا.وتتطلع «يونيسف» ووزارة الداخلية إلى مواصلة الشراكة لتحقيق هذه الرؤية المشتركة والأهداف المتفق عليها.