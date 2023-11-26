«يونيسف» تعلن تصميم خرائط نظام حماية الطفل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في ليبيا رسم خرائط نظام حماية الطفل في ليبيا، والوصول إلى ثمانية آلاف طفل ومقدم رعاية.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع نظمته «يونيسف» بالتعاون مع وزارات: التخطيط والشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وصندوق التضامن الاجتماعي.

تطوير رأس المال الاجتماعي والبشري في ليبيا

ناقش الاجتماع ما وصفه بـ«التقدم الكبير» تحت الركيزة الثالثة من إطار التعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة لتطوير رأس المال الاجتماعي والبشري في ليبيا. وأشار البيان إلى «دعم الصحة النفسية لـ11 ألف فرد من أفراد المجتمع، ورعاية ثلاثة آلاف طفل من خلال صناديق تطوير الطفولة المبكرة».

- دعم أوروبي بـ1.5 مليون يورو لإجراء أول مسح متعدد المؤشرات في ليبيا

- بالتعاون مع «يونيسف».. إطلاق أول مسح عنقودي متعدد المؤشرات في ليبيا

وفي يناير الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن 32 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد في ليبيا. وحذرت المنظمة الأممية، في تقريرها السنوي، من تفاقم ضعف الأطفال بسبب تغير المناخ وندرة المياه،