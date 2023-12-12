الدبيبة: التعاقد مع «توتال» لبدء إنتاج 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية، للبدء في إنتاج 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار إستراتيجية الحكومة الهادفة إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة.

جاء ذلك خلال كلمة للدبيبة في المؤتمر الهندسي الرابع لنقابة المهن الهندسية بمدينة الزاوية، إذ ذكر باعتماد الحكومة من خلال وزارة التخطيط، وبالشراكة مع فريق مختص من الوكالة الأميركية للتنمية الدولة والشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة، أمس الإثنين، الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة للسنوات من 2023 إلى 2035.

وقال الدبيبة إنه جرى توقيع جملة من الاتفاقات التي يمكنها تصدير الطاقة الشمسية إلى مالطا وإيطاليا واليونان، معتبرًا أن هذا المسار هو مستقبل العالم.

محادثات شركة الكهرباء و«توتال»

والأسبوع الماضي، بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، مع المدير الإقليمي لشركة «توتال»، باسكال برينت، مشروع إنتاج 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية، الذي سيكون أول مشروع للطاقة البديلة الصديقة للبيئة في ليبيا.

وأعرب برينت عن استعداد «توتال» للبدء في إنشاء المشروع، وتنفيذه ضمن جدول زمني يتفق عليه مع شركة الكهرباء، مع التوسع في مشاريع أخرى وفق خطط محددة.