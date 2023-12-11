أميركا تتطلع لتعميق الشراكة مع ليبيا في مجالي الكهرباء والطاقات المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية عن تطلعها لتعميق الشراكة مع الشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة ووزارة التخطيط في شرق البلاد وغربها وجنوبها لتمهيد الطريق لمستقبل أخضر وأكثر استدامة بيئيًا وماليًا لليبيا.

جاء ذلك خلال كلمة لممثل الوكالة خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لليبيا اليوم الإثنين، بحسب منشور عبر صفحة السفارة الأميركية على «فيسبوك».

وأضاف الممثل الأميركي أن الدعم الفني للوكالة الأميركية للتنمية «كان محوريًا في تطوير الاستراتيجية».

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وأطلق رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة استراتيجية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرًا إلى «تشكيل خارطة طريق حقيقية للسياسة الوطنية للطاقات المتجددة»، لافتًا إلى أن حكومته «اعتمدت ميزانية هي الأكبر في تاريخ قطاع النفط بهدف تطوير قطاع الطاقة».