الدبيبة يطلق استراتيجية الطاقات المتجددة: تخصيص أكبر ميزانية لتطوير قطاع الطاقة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إن حكومته «اعتمدت ميزانية هي الأكبر في تاريخ قطاع النفط بهدف تطوير قطاع الطاقة».

وخلال إطلاق استراتيجية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، أشار الدبيبة إلى «تشكيل خارطة طريق حقيقية للسياسة الوطنية للطاقات المتجددة».

توجيه من الدبيبة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة توجيهه إلى «المؤسسة الليبية للاستثمار ببدء الاستثمار الحقيقي في قطاع الطاقات المتجددة»، داعيا إلى «توسيع التعاون العالمي في هذا القطاع».

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وفي حين نوه إلى «التعاقد مع شركة توتال إينرجي لتنفيذ أول مشروع لإنتاج 500 ميغاوات، وجرى تسليم الموقع لبدء التنفيذ»، أشار إلى «توقيع ثلاث اتفاقيات مع مالطا وإيطاليا لتنفيذ خط بحري وتوصيل الطاقة المتجددة لأوروبا».