الدبيبة: أداء السلطة التشريعية سبب الانقسام السياسي.. والإنفاق الموازي يتجاوز 15 مليار دينار

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بالتسبب في الانقسام السياسي في البلاد، معتبرا أن نجاح الحوار مرهون بـ«عدم السماح للمسارات الموازية بالتشويش على الهدف الوحيد، وهو الذهاب إلى الانتخابات».

وقال الدبيبة خلال رئاسته الاجتماع العادي العاشر للحكومة المنعقد في الزاوية: «الانقسام السياسي في البلاد سببه الرئيسي أداة السلطة التشريعية التي تورطت بكل أنواع المخالفات القانونية والدستورية، وأضرت بكيان الدولة، ومنعت إجراء الانتخابات بإصدار القوانين المعيبة».

وأضاف: «عهد الغرف المظلمة قد ولى وانتهى، وأنا على عهدي بأن أكون صوت أبناء شعبي، ومشاركا في الحوار»، منتقدا تمسك رئاسة «السلطة التشريعية بالقوانين المعيبة التي منعت وتمنع إجراء الانتخابات».

وتحدث الدبيبة عن «إنفاق مواز للإنفاق العام للدولة تجاوز 15 مليار دينار، ولا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة».

5 ملفات على طاولة مناقشات الحكومة

ويبحث اجتماع الحكومة خمسة ملفات هي: إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وتنفيذ وإعادة تأهيل 63 محطة صرف صحي لـ24 مدينة للسنوات 2023-2027.

إضافة إلى اعتماد مشروع اتفاقية استضافة مقر مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بطرابلس، وتنفيذ أعمال صيانة مباني كلية الهندسة بمدينة الزاوية، والنظر في قرار يقضي بصرف منحة مالية شهرية لأبناء الشهداء.