الدبيبة: لا بد من وضع برنامج متكامل لصيانة مصفاة الزاوية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع برنامج متكامل لصيانة مصفاة الزاوية وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره.

وقال الدبيبة خلال كلمته في الاجتماع العادي العاشر خلال العام 2023 المنعقد في الزاوية: «على وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط الاهتمام بالمصافي والرفع من معدلات تكرار النفط والوصول بها لمستويات الإنتاج القصوى».

وأشار إلى تنفيذ 10 مشاريع في الزاوية ضمن 20 مشروعًا مخصصة للمدينة في إطار خطة «عودة الحياة»، موضحًا أن المشاريع المنفذة شملت صيانة طرق وخطوط مياه وصرف صحي وصرف مياه أمطار.

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إعادة ضخ الوقود من مصفاة الزاوية إلى طرابلس

5 ملفات على طاولة مناقشات الحكومة

ويبحث اجتماع الحكومة خمسة ملفات هي: إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وتنفيذ وإعادة تأهيل 63 محطة صرف صحي لـ24 مدينة للسنوات 2023-2027.

إضافة إلى اعتماد مشروع اتفاقية استضافة مقر مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بطرابلس، وتنفيذ أعمال صيانة مباني كلية الهندسة بمدينة الزاوية، والنظر في قرار يقضي بصرف منحة مالية شهرية لأبناء الشهداء.