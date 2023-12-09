عطلة في جميع المدارس في سوسة غدًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية سوسة اعتبار غدًا الأحد عطلة في جميع المدارس العامة والخاصة بالبلدية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقالت المراقبة، في بيان مقتضب، إن قرارها جاء حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين، ولا يشمل العمل الإداري بالمدارس وديوان المراقبة.

وقررت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن يكون غدا الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة.

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في حين منح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتقني صلاحيات تعطيل الدراسة من عدمها غدًا الأحد؛ نظرًا للظروف المناخية.

«الأرصاد»: المنخفض الجوي يتجه إلى الشرق مساء السبت

إلى ذلك، قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي شعبان، مساء السبت، إن المنخفض الجوي بلغ ذروته خلال هذه الساعات على منطقة طرابلس وضواحيها وجنوب طرابلس وبعض مناطق الجبل، وصولا إلى ترهونة وبني وليد، مسبّبًا جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأضاف شعبان، في تصريحات إلى منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، أن المنخفض سيتجه ناحية الشرق باتجاه الخليج مساء السبت وصباح غد الأحد، وستهطل الأمطار على مناطق مصراتة والخليج والهلال النفطي، ثم يتجه إلى أقصى المنطقة الشرقية.