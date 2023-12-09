حماد يمنح السلطة التقديرية لوزراء التعليم لتعطيل الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط

منح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتقني صلاحيات تعطيل الدراسة من عدمها غدًا الأحد؛ نظرًا للظروف المناخية.

جاء ذلك في خطابات وجهها حماد إلى الوزراء الثلاثة؛ أوضحت أن إعطاء السلطة التقديرية لهم جاء نظرًا لاختلاف حالات الطقس من منطقة إلى أخرى، وفق ما نشرت الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي وقت سابق، قررت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أن يكون غدا الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة.

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إلى ذلك، قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي شعبان، مساء السبت، إن المنخفض الجوي بلغ ذروته خلال هذه الساعات على منطقة طرابلس وضواحيها وجنوب طرابلس وبعض مناطق الجبل وصولا إلى ترهونة وبني وليد مسبّبًا جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأضاف شعبان في تصريحات إلى منصة «حكومتنا» التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أن المنخفض سيتجه ناحية الشرق باتجاه الخليج مساء السبت وصباح غد الأحد، وستهطل الأمطار على مناطق مصراتة والخليج والهلال النفطي ثم يتجه إلى أقصى المنطقة الشرقية.