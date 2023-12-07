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«حكومتنا»: مراقبو التعليم لهم حق إيقاف الدراسة بسبب التقلبات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 04:25 مساء
«حكومتنا»: مراقبو التعليم لهم حق إيقاف الدراسة بسبب التقلبات الجوية
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قرر وزير التربية والتعليم بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف منح مراقبي التعليم بالبلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة الأحد المقبل حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين في القطاع بسبب التقلبات الجوية.

وقالت الوزارة في منشور على منصة «حكومتنا» إنه بسبب التقلبات الجوّية المتوقعة فقد منح وزير التربية والتعليم موسى المقريف مراقبي التعليم بالبلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة الأحد المقبل؛ حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين.
 وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة بداية الأسبوع المقبل (السبت والأحد) خاصة المناطق الواقعة غرب طرابلس وجبل نفوسة ما يؤدي إلى جريان الأودية.

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