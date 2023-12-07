حكومة الدبيبة: روسيا تؤكد عمل سفارتها بكامل طاقمها من طرابلس.. وتدعم جهود إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في إجراء الانتخابات وفق «قوانين عادلة»، وكذلك عمل سفارتها بكامل طاقمها من طرابلس وتقديم خدماتها بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة للسفير الروسي لمتابعة «عدد من الملفات السياسية والاقتصادية بين البلدين»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وشدد أغانين على «الرغبة الروسية في التعاون الاقتصادي والأكاديمي بين القطاعين العام والخاص في البلدين»، حسب البيان.

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بدوره، أكد الدبيبة موقف ليبيا الثابت من العدوان الإسرائيلي على غزة، مبديًا «ارتياحه من الموقف الروسي تجاه العدوان»، وطالب بتوحيد الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وفي يونيو الماضي، بحث الدبيبة مع أغانين استئناف روسيا عملها الدبلوماسي في ليبيا، إذ اتفق الطرفان على «انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس في أغسطس 2023» وفق بيان صادر عن الحكومة.