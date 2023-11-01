«خارجية الدبيبة»: استمرار الجرائم الإسرائيلية سيؤدي لعواقب وخيمة لن يمكن استيعابها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، «سيؤدي إلى عواقب وخيمة لن يتمكن المجتمع الدولي من استيعابها ووقف تداعياتها».

ودانت الوزارة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، بقصفها حيا سكنيا بمخيم جباليا بقطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وجرح أكثر من 400، لافتة إلى أن ذلك يؤكد استمرار الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الإبادة الممنهجة والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

- المنفي يندد بمجزرة جباليا ويطالب بـ«تدابير أحادية» لتدفق المساعدات إلى غزة

- الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا (شاهد)

وطالبت بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي الهمجي يتحدى جميع مقررات القانون الدولي الإنساني، وترتكب كل هذه الجرائم تحت مرأى ومسمع أطراف النظام الدولي بل وبتواطؤ منه، وتعمد الاستهانة بأرواح الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم، ندد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمجازر الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى «اتخاذ تدابير أحادية تضمن تدفق المساعدات الطبية والغذائية والوقود إلى المدنيين والمستشفيات وحماية مقرات المنظمات الدولية في كل قطاع غزة».

مجزرة مخيم جباليا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا «تجاوزت 400 شهيد وجريح» وأن كثيرًا من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان إن «مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا» الذي بضم أكبر كثافة سكانية في القطاع، وقالوا إن مربعًا سكنيًا كاملًا جرى تدميره بشكل كامل، وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا نظرًا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.