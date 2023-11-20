اللافي يثمن حرص روسيا على دعم جهود تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ثمن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي «حرص روسيا المتواصل على دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد»، وذلك خلال لقائه اليوم الإثنين مع سفير روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله أغانين، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن اللافي بحث مع السفير الروسي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

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وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء «تناول آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، من خلال العمل على إنهاء المراحل الانتقالية، وتوافق جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، عبر إعادة الثقة بينها، ومعالجة النقاط الخلافية، للوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية».

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الروسي أكد من جهته استعداد بلاده لمواصلة جهودها في دعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا، اتساقًا مع جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك المساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية باعتباره أحد أهم عوامل الاستقرار في البلاد.