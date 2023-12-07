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سجن مدير مستشفى الشويرف القروي 4 سنوات بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 09:02 صباحا
سجن مدير مستشفى الشويرف القروي 4 سنوات بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: الإنترنت)
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قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن أربع سنوات على مدير عام مستشفى الشويرف القروي ونائبه ومفوض أداة تنفيذ متعاقد عليها في واقعة الاستيلاء على ثلاثة ملايين و560 ألف دينار.

وألزمت المحكمة المدانين برد المبلغ المذكور وغرمت كل واحد منهم أربعة آلاف دينار، ويأتي الحكم بناء على ما رفعته النيابة العامة من واقعات فساد، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار

ويتعلق الأمر بتآمر مدير المستشفى ونائبه مع مفوض إدارة التنفيذ عن طريق الاتفاق على عدم توريد مستلزمات ومعدات طبية متعاقد عليها ووضعهم وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد بتسلم المعدات والمستلزمات بغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وسبق أن قضت المحكمة بحبس اثنين من منسوبي وزارة الصحة عامًا وغرمتهما ألف دينار وقضت ببراءة المراقب المالي مما نسب إليه على ذمة القضية نفسها.

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