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المنفي لوفد الأمازيغ: المجلس الرئاسي سيكون صوتكم في الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 06:58 مساء
المنفي لوفد الأمازيغ: المجلس الرئاسي سيكون صوتكم في الحوار السياسي
لقاء المنفي مع وفد عمداء وأعيان ونشطاء من أمازيغ ليبيا، الإثنين 4 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه مع وفد ضم عمداء وأعيانا ونشطاء من أمازيغ ليبيا «أن المجلس الرئاسي سيكون الصوت المعبر عن حقوقهم السياسية في إطار الحوار السياسي الليبي لكونه المظلة لكل الفئات غير الممثلة» في الحوار، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

الأمازيغ يطالبون بالتمثيل السياسي
وأوضح المكتب الإعلامي أن وفد الأمازيغ طالب خلال لقائه مع المنفي بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، ظهر اليوم الإثنين، «بالتمثيل السياسي لهم بشكل عام» وذلك بعدما عبروا «عن الهواجس والمخاوف التي تنتابهم جراء مجموعة الأحداث التي حصلت مؤخرًا».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الوفد «جدد في مستهل اللقاء تمسكهم بوحدة ليبيا واستقرارها، مشيدين بالخطوات الإيجابية للمجلس الرئاسي ونجاحه في تخطي الظروف الصعبة، وذلك بفضل حكمة قيادته ورفضها التام والمطلق للعودة للاقتتال بين أبناء الوطن الواحد».

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وقال المكتب الإعلامي إن وفد الأمازيغ أكد أيضا «على أهمية تماسك المؤسسة العسكرية وتجردها وبقائها بمنأى عن كل التجاذبات السياسية»، مشيرا إلى أن المنفي أكد من جانبه على دور أمازيغ ليبيا في كل المراحل التاريخية التي مرت بها ليبيا.

يأتي اللقاء بعد أيام من دعوة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي كل من المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر إلى تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في اجتماع تحضيري خلال الفترة المقبلة.

وأعلن باتيلي في بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 23 نوفمبر الماضي أن الاجتماع التحضيري سيناقش خلاله المشاركون تحديد مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة الذي ستجري الدعوة إليه بناء على ما ستنتهي إليه مخرجات الاجتماع التحضيري المرتقب.

موافقة مشروطة من عقيلة والدبيبة بشأن الاجتماع الخماسي
وأعلن كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة موافقة مشروطة لحضور الاجتماع الخماسي، فيما لم يصدر حتى الآن أي موقف من رئيس مجلس الدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر بشأن الدعوة.

ويتطلع باتيلي أن يفضي الاجتماع الخماسي إلى تفاهمات تدفع نحو تنفيذ العملية الانتخابية التي ينتظرها الليبيون.

لقاء المنفي مع وفد عمداء وأعيان ونشطاء من أمازيغ ليبيا، الإثنين 4 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد عمداء وأعيان ونشطاء من أمازيغ ليبيا، الإثنين 4 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد عمداء وأعيان ونشطاء من أمازيغ ليبيا، الإثنين 4 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد عمداء وأعيان ونشطاء من أمازيغ ليبيا، الإثنين 4 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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