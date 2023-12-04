وفد من فزان يطالب باتيلي بتمثيل عادل لمناطقهم في الاجتماع التحضيري للقاء الخماسي

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وفد من المكونات السياسية والاجتماعية في فزّان الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبداللهِ باتيلي بتمثيل عادل لمناطقهم في الاجتماع التحضيري للقاء الأطراف الخمسة الرئيسية الذي تعتزم البعثة تنظيمه خلال الفترة المقبلة.

جاءت مطالب وفد فزان خلال لقائهم مع باتيلي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، وفق تدوينة نشرها باتيلي عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم الإثنين.

التزام مكونات فزان بالحوار البناء

وأوضح باتيلي أن لقاءه مع وفد فزان يأتي «مواصلةً للمشاورات المستمرة التي يجريها مع مختلف المكونات الليبية»، واصفا نقاشه مع الوفد بأنه كان «مثمرا حول العملية السياسية وضرورة أن تكون شاملة لكل الأطراف الليبية».

وقال باتيلي إن المشاركين من وفد المكونات السياسية والاجتماعية في فزّان أكدوا له خلال الاجتماع على «التزامهم بالحوار البناء، مطالبين بالتمثيل العادل لمنطقتهم في القوائم التي سيتقدم بها الأطراف الخمسة الرئيسية».

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وشدد باتيلي من جانبه «على أهمية تسريع وتيرة العمل لإرساء نهج شامل وموحد بهدف إطلاق مسار توافقي يمكننا من المضي قدماً نحو إجراء عملية انتخابية ناجحة في ليبيا».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 23 نوفمبر الماضي أن باتيلي دعا كلا من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة وقائد القيادة العامة إلى تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في اجتماع تحضيري خلال الفترة المقبلة.

موافقة مشروطة من عقيلة والدبيبة بشأن الاجتماع الخماسي

وأوضحت البعثة الأممية في بيان بالخصوص أن الاجتماع التحضيري ستكون مهمته الرئيسية تحديد مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة الذي يتطلع باتيلي إلى الدعوة إليه بناء على ما ستنتهي إليه مخرجات الاجتماع التحضيري.

وأعلن كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة موافقة مشروطة لحضور الاجتماع الخماسي، فيما لم يصدر حتى الآن أي موقف من رئيس مجلس الدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر بشأن الدعوة.

باتيلي خلال لقائه مع المكونات السياسية والاجتماعية في فزّان، الإثنين 4 ديسمبر 2023. (البعثة الأممية)

لقاء باتيلي مع وفد المكونات السياسية والاجتماعية في فزّان، الإثنين 4 ديسمبر 2023. (البعثة الأممية)