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باتيلي يناقش مع رئيس حزب العدالة والبناء مبادرته بشأن الاجتماع الخماسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 05:01 مساء
باتيلي يناقش مع رئيس حزب العدالة والبناء مبادرته بشأن الاجتماع الخماسي
لقاء باتيلي مع رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني، الأحد 3 ديسمبر 2023. (البعثة الأممية)
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ناقش الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، خلال لقائه اليوم الأحد مع رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني، مبادرته بشأن الاجتماع الخماسي للأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا.

وقال باتيلي في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس» إنه ناقش مع البناني «جهود الأمم المتحدة الرامية إلى جمع الأطراف الليبية الرئيسية معًا من أجل إيجاد تسوية سياسية تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات».

التزام حزب العدالة والبناء بدعم العملية الأممية
وأضاف باتيلي أنه شدد خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر البعثة الأممية في طرابلس، «على أهمية اتباع مقاربة شاملة تتيح مشاركة جميع الأطراف في ليبيا في حوار بناء»، مشيرًا إلى أن البناني «أكد له دعم والتزام حزبه وحلفائه الوطنيين بالعملية التي تيِّسرها الأمم المتحدة والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا».

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وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 23 نوفمبر الماضي، أن باتيلي دعا كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، لتسمية ممثلين عنهم لحضور اجتماع تحضيري تمهيدًا لاجتماع خماسي سيعقد لاحقًا.

موافقة مشروطة من عقيلة والدبيبة بشأن الاجتماع الخماسي
ومن المقرر أن يناقش ممثلو الأطراف الخمسة خلال الاجتماع التحضيري مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع القيادات الخمسة الذين سيتعين عليهم التوافق على الإجراءات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.

وأعلن كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة موافقة مشروطة لحضور الاجتماع الخماسي، فيما لم يصدر حتى الآن أي موقف من رئيس مجلس الدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر بشأن الدعوة.

لقاء باتيلي مع رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني، الأحد 3 ديسمبر 2023. (البعثة الأممية)
لقاء باتيلي مع رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني، الأحد 3 ديسمبر 2023. (البعثة الأممية)
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