ضبط شخصين سرقا ألواحا خشبية من مستودع في بنغازي...

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين ضبط شخصين سرقا ألواحا خشبية من مستودع يخص مواطنا.
ونوهت المديرية في بيان بأن مركز شرطة النواقية تلقى شكوى من مواطن ضد مجهول بسرقة الألواح الخشبية من مستودعه.
ضبط شخص متلسبًا أثناء قيامه بتخزين 123 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش
اعتراف المتهمين بسرقة ألواح خشبية
واشتبه رجال التحريات في شخصين وجرى ضبطهما والانتقال بهما إلى المركز. وتبين أن الأول يُدعى (م.م.ع) من مواليد 1981، والثاني يُدعى (م.ع.ت) من مواليد 1992 واعترفا بما نسب إليهما وجرى إحالتهما إلى النيابة العامة بتهمة السرقة.
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