ضبط شخصين سرقا ألواحا خشبية من مستودع في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين ضبط شخصين سرقا ألواحا خشبية من مستودع يخص مواطنا.

ونوهت المديرية في بيان بأن مركز شرطة النواقية تلقى شكوى من مواطن ضد مجهول بسرقة الألواح الخشبية من مستودعه.

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